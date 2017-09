«Lo más importante es haber demostrado que será difícil ganarnos» Marcelino, durante el encuentro ante el Atlético de Madrid. / EFE/MIGUEL áNGEL POLO El técnico recuerda que el Atlético no concede nada: «Vamos dando pasos hacia adelante. No me gusta firmar empates pero estoy contento» Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 10 septiembre 2017, 00:20

Marcelino ya lo dice sin que le pregunten: «El objetivo es estar en la parte alta de la tabla». Lo afirma después de hacer el primer balance de la temporada. Es cierto que tres partidos es poco para calibrar a un equipo, pero había que tener en cuenta dos cuestiones. Primero que hasta ayer no había podido contar con sus nuevas incorporaciones y en segundo lugar, la calidad de los rivales, además de Las Palmas, la visita al Bernabéu y el choque ante el Atlético. Con cinco puntos de nueve posibles, el entrenador del Valencia se encuentra «satisfecho»: «Nunca me gusta firmar empates pero vistas las circunstancias en las que trabajamos en la pretemporada en comparación con el inicio de Liga tiene poco que ver. Empezamos con muchos que no están, otros llegaron en el tramo final. Estamos compitiendo y así aumentamos la autoestima, estamos haciendo que la afición crea en este equipo y debemos seguir unidos para obtener victorias y mejor juego de forma progresiva. Nunca nos vamos a conformar».

Simeone, en la misma silla donde estaba sentado Marcelino, había dicho pocos minutos antes que el Valencia iba a ser rival en la parte alta de la tabla. Un elogio que el técnico asturiano agradeció con una sonrisa: «Soy optimista pero me gusta ir paso a paso. Decía en la previa que no queremos tropezar ni caer, queremos continuar progresando. El equipo demuestra determinados valores que te llevan al optimismo».

El técnico blanquinegro no quiso decir en qué porcentaje se parece el Valencia de hoy en el que él tiene en mente aunque sí que advirtió que todas las jornadas no van a ser como las de ayer ni la del anterior partido en el Bernabéu: «Queremos seguir creciendo día a día. Con tantos cambios seguro que vamos a tener altibajos, días con más fluidez y otros con menos. Pero hay que ser competitivos». A continuación analizó el trabajo de los suyos en el segundo choque de la temporada en Mestalla: «Por ejemplo, ante el Atlético no tuvimos fluidez por el trabajo defensivo del rival pero no nos han pasado por encima ni han generado muchas ocasiones de gol. Nuestra defensa ha estado a un nivel alto. Creo que lo importante es haber demostrado una vez más que somos un equipo competitivo y que va a ser muy difícil ganarnos. Pongo en virtud del rival que nos pararan con una falta en mediocampo cada vez que teníamos un contraataque. Estoy satisfecho del rendimiento del equipo, es lógico que lo estaría más si hubiéramos ganado».

Insistió el asturiano en que le hubiese gustado «hacer más ocasiones de gol» aunque recordó quién era el equipo rival: «Ellos no te conceden nada, lo tienes que generar todo tú. Vamos dando pasos hacia adelante poco a poco. Competir ante el Madrid y el Atlético en estas fechas y no haber perdido me parece que es digno de mención. No me gusta firmar empates pero estoy contento».

El Valencia de Marcelino también ha conseguido enganchar a la afición y ayer, el entrenador afirmaba que había sido «muy bonito» vivir el partido con el ambiente que se respiró ayer en Mestalla, algo que espera que continúe: «La afición es inteligente, ve a unos jugadores que quieren, se esfuerzan, compiten y demuestran a cada minuto que van a intentar ganar. Tenemos que ser perseverantes en estos valores que estamos demostrando. Si queremos llegar a la parte alta los necesitamos porque su apoyo es fundamental. Repito que es muy especial para nosotros vivir momentos así».

Aunque el mercado de fichajes cerró el pasado día uno, Marcelino fue preguntado por Krychowiak. El futbolista polaco sonó para las filas blanquinegras pero finalmente no llegó: «Para nosotros había una prioridad que era Kondogbia. Cuando logramos que viniera, él ya no iba a tener cabida en el equipo».