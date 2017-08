Valencia CF | José Luis Gayà: «Nadie me ha dicho nada sobre mi futuro y estoy ilusionado aquí» El de Pedreguer reconoce que se nota «la mano de Marcelino» LOURDES MARTÍ Valencia Miércoles, 9 agosto 2017, 14:11

Los vecinos y turistas que este mediodía se encontraban en la Plaza de la Virgen se han llevado una grata sorpresa. La plantilla del Valencia ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona de la ciudad y toda la expedición, encabezada por el presidente de la entidad Anil Murthy, se ha desplazado hasta la Basílica de la Mare De Deu. Allí numerosos aficionados han entrado a tomar fotos de sus ídolos, tras terminar la ofrenda, los jugadores que han estrenado ropa de paseo, camisa azul y pantalones camel que algunos como Santi Mina o Zaza han personalizado subiéndose un poco los bajos, se han hecho fotos entre los seguidores.

Uno de los más reclamados, además de Voro ha sido Marcelino quien ha recibido muchos gestos cariñosos. Mientras, Gayà ha confesado que le ha pedido a la Virgen que personalmente le respeten "las lesiones": "A nivel colectivo he pedido que las cosas salgan bien". Ha reconocido el de Pedreguer que no hay un reto marcado: "No puedo decir un objetivo concreto, lo importante es el partido a partido, empezar ganando y terminar lo más arriba posible".

Al igual que el resto de la plantilla, Gayà se ha tenido que despedir de hasta doce compañeros esta temporada y solo ha recibido, de momento a dos, algo que no preocupa al lateral: "Nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar bien y dar el máximo rendimiento, está claro que cuántos más jugadores mejor pero nos tenemos que central".

Gayà ha reconocido el trabajo del nuevo entrenador: "Se nota la mano de Marcelino", además ha querido disipar cualquier duda sobre su continuidad: "Nadie me ha dicho nada sobre mi futuro y estoy muy ilusionado aquí y con ganas de competir y de que empiece la temporada. Estamos haciendo un gran trabajo. Hay cosas que corregir pero este es el camino. Si mantenemos la portería a cero ya tenemos un punto".