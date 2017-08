Gayà: «A mí nadie me ha dicho que tenga que salir este verano del Valencia» El lateral afirma estar centrado e ilusionado: «Creo que vamos a hacer un buen año. Sólo espero que las lesiones me respeten» LOURDES MARTÍ Jueves, 10 agosto 2017, 00:08

valencia. Si hay un jugador que es el reflejo del Valencia de las últimas temporadas ese es José Luis Gayà. El año de explosión del canterano coincidió con el primero de Nuno y tras la última temporada en la que los de Mestalla lograron clasificarse para la Champions, los malos resultados del equipo y los problemas físicos del de Pedreguer se han sucedido en paralelo. Por eso este año tiene un deseo: «Que las lesiones me respeten», ese es el anhelo de un Gayà que está convencido de que con él al cien por cien, el equipo tiene un arma importante en la izquierda: «Si sumo partidos seguidos me va a venir bien y espero que el Valencia vuelva a estar donde se merece, ahí arriba».

El canterano afirmaba ayer no haberse planteado vestir otra elástica: «A mí nadie me ha dicho nada de que tenga que salir este verano del Valencia. Estoy centrado e ilusionado porque creo que el equipo va a hacer un buen año». Estas sensaciones positivas no son gratuitas, sino fruto de la llegada del nuevo cuerpo técnico: «Se nota la mano de Marcelino. El equipo defensivamente está bastante bien. Ha encajado pocos goles en estos primeros partidos y eso también es importante, tener la portería a cero, así tenemos un punto asegurado y a partir de ahí, a seguir creciendo». Y con el buen sabor de boca después de los partidos, es lógico que Gayà ansíe que lleguen los encuentros oficiales : «Estamos con muchas ganas de empezar la temporada y de que llegue el primera partido de Liga contra Las Palmas. Quedan muchas cosas que corregir pero este es el camino y si seguimos así, creo que vamos a hacer un muy buen año. No puedo decir un objetivo concreto, lo importante es el partido a partido, empezar ganando y terminar lo más arriba posible», insistió un futbolista que este verano se ha despedido de doce compañeros pero que, de momento, sólo ha dado la bienvenida a dos, algo que considera que no es de su incumbencia: «Lo que tenemos que hacer es entrenar bien y dar el máximo rendimiento, está claro que cuántos más jugadores mejor pero nos tenemos que centrar».