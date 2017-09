Dos formas diferentes de plantear proyectos Andreas Pereira tiene más posibilidades que Paulista y Guedes de entrar en el once titular contra un Atlético que llega sin Griezmann, sancionado Marcelino se examina ante Simeone, un técnico que sacó provecho de los ilógicos vaivenes del banquillo del Valencia JUAN CARLOS VALLDECABRES Sábado, 9 septiembre 2017, 00:29

VALENCIA. «Sé la exigencia que tiene este club. No me asusta, me entusiasma como todas las situaciones que generan desafíos. Aquí estamos para recuperar un poco de lo que siempre tuvimos». Lo dijo Simeone el día de su presentación como entrenador del Atlético (27-12-2011); pero no desentonaría si en vez de decirlo él, la reflexión se la atribuyéramos a Marcelino y al Valencia. Apuntaba esta misma semana la cadena Cope, cuando se anunció la renovación hasta 2020 del argentino, que su sueldo iba a rondar los 15 millones de euros netos por temporada. Inalcanzable para el Valencia. Y lejos de encajar, por planteamiento, en la rutina que se impuso desde que Lim empezó a utilizar el banquillo del Valencia como un juego de naipes para sus amiguetes.

Esta tarde y con el gancho de ver a Paulista, Pereira y Guedes en acción (el rival viene sin Griezmann por sanción), coincidirán dos de los entrenadores con más prestigio en la liga, pero que les ha tocado vivir situaciones bien diferentes. Simeone ha aportado al Atlético todo lo que el Valencia no ha sido capaz de encontrar desde que a Benítez se le terminó la paciencia. Por eso los rojiblancos han pasado en la clasificación histórica del quinto al tercero, echando de esa plaza al Valencia (de 82 por debajo a 56 puntos por delante).

Si uno toma como referencia qué era el Atlético de Madrid cuando llegó el Cholo (diciembre de 2011) y lo que le ha pasado al Valencia en esos seis años, es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Tan difícil es encontrar un entrenador que entienda cómo es el club que le ficha, cuáles son sus necesidades y cómo conducirlo con destreza? Parece que en lo que se refiere a la empresa valencianista sí.

En la comparativa, mientras el Atlético ha ido creciendo con el Cholo, en el Valencia se han producido hasta catorce relevos en el banquillo: 14-1. La espectacular 'goleada' ha hecho que por Mestalla hayan desfilado hasta doce entrenadores diferentes: desde Emery hasta Marcelino, pasando por Pellegrino, Valverde, Djukic, la anécdota de Nico Estévez, Pizzi, Nuno, Voro -en dos etapas-, Neville, Ayestarán y Prandelli. Así resulta imposible que los proyectos puedan salir adelante con cierta lógica.

Menos mal que Marcelino, de toda esa lista, es junto con el eficiente Emery y Valverde el que más capacitación parece tener. «Me siento bastante identificado con la idea de juego de Marcelino y sus equipos», reflexionaba ayer Simeone, que tuvo con el blanquinegro un intercambio de juegos florales. «Es un referente, ha llegado al Atlético en una situación complicada, ha variado totalmente la dinámica de juego y resultados, ha implantado una filosofía y una forma de trabajar. Le felicito por su trayectoria y por la renovación y es un motivo de satisfacción para todos», decía Marcelino.

¿Le gustaría ser el Simeone del Valencia? «No quiero ser el Simeone de ningún lado, vengo con la máxima humildad. Siempre se dice que los entrenadores tenemos la maleta con las ruedas bien grandes preparada para irnos, esperemos que aquí en Valencia no sea mi caso».