La Federación se la lía al Valencia CF

P. CAMPOS/L. MARTÍ VALENCIA. Martes, 24 octubre 2017

Los gaditanos tienen una gracia especial. En tierra de chirigotas fue Rafa Benítez el protagonista del esperpento al alinear a Cheryshev cuando arrastraba una sanción de un partido en Copa de la temporada anterior cuando vestía la camiseta del Villarreal. «Benítez mira el Twitter», «Cheryshev no puede jugar» y «Campeones, campeones» gritaban los aficionados del Carranza después de que un particular avisara a la Cadena Cope de la infracción que cometía un desinformado Real Madrid, que le costó la eliminación de la competición.

Pues en una de estas ha estado a punto de caer el Valencia con Geoffrey Kondogbia por culpa de la dejadez de la Federación Española de Fútbol. Y es que el francés tiene pendiente una sanción de dos partidos de la temporada 2012-2013 cuando militaba en el Sevilla -semifinales de la competición frente al Atlético de Madrid-, pero el organismo deportivo a nadie había informado. Cuando el club andaluz vendió al centrocampista al Mónaco, la RFEF tenía que haber advertido del castigo, como le exige la normativa FIFA. Pero no lo hizo y el jugador disputó hasta seis partidos de Copa francesa. Luego pasó a militar en el Inter y allí tampoco cumplió la sanción. Hasta que ha llegado al Valencia, donde sí tendrá que perderse los dos encuentros coperos frente al Zaragoza.

El Valencia emitió ayer un comunicado explicando la situación. Asegura que, según el tránsfer internacional, el futbolista no arrastraba ningún sanción. Pero la entidad sigue un protocolo cuando realiza un fichaje y se puso a escarbar en la trayectoria pasada del jugador para evitar sorpresas posteriores. Y apareció una. Detectó la anómala situación disciplinaria y consultó al Área Legal de la Federación el pasado 27 de septiembre. Pero la inacción del organismo futbolístico español se mantuvo y no fue hasta el 16 de octubre -veinte días después- cuando confirmó que, efectivamente, el jugador aún mantenía la sanción de dos partidos cuatro años después.

El disgusto en el Valencia era mayúsculo por la negligencia federativa. En la zona noble y, sobre todo, en la deportiva. Su máximo exponente, el técnico Marcelino García Toral, desveló que se confirmó «hace unos días» que no podría contar con Kondogbia para los dos próximos partidos de la Copa del Rey: «Son cosas un poco extrañas que pasan a veces pero es lo que realmente nos toca para esta eliminatoria. Sabíamos que había dos partidos colgando de una sanción de hace años, no se transmitió la información de forma adecuada y ahora recae en el Valencia de forma que no es justa».

El club blanquinegro se ha librado de una sanción que en el pasado no evitó. Una de ellas fue en octubre de 2001. Un Novelda-Valencia en el que Rafa Benítez alineó a cuatro extracomunitarios al mismo tiempo. Ganó su equipo 0-1, pero fue eliminado de la Copa. El técnico madrileño dio entrada al césped al rumano Denis Serban -ya estaban en el campo Ayala, Aimar y Djukic-, lo que provocó el castigo.

Y la otra ocurrió en 1997, con Jorge Valdano en el banquillo. El Valencia jugó ante el Racing en Santander con cinco extracomunitarios: Ortega, Claudio López, Vlaovic, Marcelinho Carioca (sustituto del nacionalizado Cáceres) y Djukic (abandonó el campo en el minuto 64 para dejar al conjunto blanquinegro con cuatro extracomunitarios y diez jugadores). La sanción para estos casos ya establecía la derrota por 3-0 del equipo infractor (el Racing ganó 2-1, no recurrió y se mantuvo el resultado) y multa. El enfado de Paco Roig fue monumental y técnico argentino fue despedido fulminantemente del Valencia.