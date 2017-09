«¿Las entradas? Eso es cosa del presidente» Viernes, 15 septiembre 2017, 00:14

Marcelino no quiso entrar a valorar la polémica venta de entradas del Valencia para el derbi y se desmarcó quedándose con lo positivo: el aluvión de peticiones de los blanquinegros para acudir mañana al Ciutat. «Lo que me llena de alegría es ver a la afición volcada con el Valencia y rápidamente se agotaron las entradas disponibles», destacó el asturiano. «Cómo se ha tratado el tema no me corresponde a mí. Es cosa del presidente», cerró. Todavía quedan algunas entradas a la venta, pero el Levante confía en que el Ciutat se llene para el derbi.