Valencia CF | Jeison Murillo: «Empiezo de cero, sé lo que valgo y he llegado al club ideal para demostrarlo» Jeison Murillo posa para el fotógrafo en la tribuna del Antonio Puchades tras el entrenamiento. / manuel molines El colombiano, que debutará hoy como valencianista, se define como un central serio, con carácter y al que le gusta jugar el balón Jeison Murillo Futbolista del Valencia CF J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Domingo, 27 agosto 2017, 01:23

Hace un sol de justicia en la ciudad deportiva y Jeison Murillo (25 años) aguanta paciente su segunda entrevista con un canal de televisión, segunda porque la primera, debido a sus escuetas respuestas, no da para las exigencias televisivas. Se despide atento y se dirige a la cita con este periódico, mientras la conversación gira hacia al bebé que espera su mujer. «Nos faltan ya pocos días», admite. Esta noche, en el Bernabéu, le tocará olvidarse de los futuros pañales y pegarse como una lapa a Benzema.

-¿Cómo se prepara para su debut?

-Soy una persona tranquila, que cree mucho en sus condiciones y cualidades. Vengo con mucha ilusión, con ganas de querer ser protagonista en un equipo.

-¿Le condiciona el hecho de estrenarse en el Bernabéu?

-Para mí es un reto, algo lindo para demostrar una nueva aventura... Es un campo difícil y ante uno de los mejores equipos en los últimos meses. Desde luego es una motivación más.

-Recordaba el viernes su entrenador que el Madrid ha ganado cuatro títulos en dos meses.

-En el campo somos once contra once, sabemos sus cualidades pero también tenemos las nuestras.

-El Madrid ha ampliado sus registros, antes disfrutaba con el pelotazo y ahora exprime el toque.

-Sabemos que tienen nómina para hacer el juego que quieran, pero nosotros debemos pensar en nosotros.

-¿Prefiere como es el caso de que no jueguen Cristiano ni Ramos?

-Obviamente como jugador de élite y profesional te gusta enfrentarte a los mejores. Pero si se puede sacar alguna ventaja... No me importaría que jugaran. Lo importante siempre es que el Valencia esté compacto y tenga las ideas claras.

-¿Qué destacó del Valencia en la primera jornada?

-El trabajo del míster, orden, líneas acopladas...

-¿Les falta mucho todavía?

-Aún queda trabajo por hacer, pero es un grupo sólido. Estamos creciendo como equipo y dentro en el vestuario. Luego se verá en el campo.

-Llegar avalado por el entrenador ¿es una tranquilidad?

-Es una responsabilidad y motivación venir con a confianza del técnico. Como jugador tienes que demostrarlo por ti mismo.

-¿Dará guerra este Valencia?

-Sí, esperemos que sí.

-¿Es ambicioso o precipitado decir que este año el Valencia puede coger Europa?

-Hablar de Valencia es hablar de los primeros puestos, de pelear por Europa pero todo es un proceso de mejoría, de planteamiento, de ir domingo a domingo.

-¿Extraña que un futbolista cambie el Inter a un Valencia que lucha por recuperar su prestigio?

-Sí que es un poco extraño para algunos cuando no conocen el tema en cuanto a lo personal. Como jugador estoy contento y entusiasmado por este proyecto.

-¿Qué le incentiva para el cambio?

-Conozco la Liga, vengo con otra intensidad, con otra cabeza. Es una oportunidad que me dieron el míster y el Valencia y quiero aprovecharlo. Quiero empezar desde cero, retomar el nivel. Sé mis condiciones y lo que valgo y he llegado al club ideal para demostrarlo.

-¿Tuvo alguna duda?

-Había otras opciones pero el Valencia siempre me ha gustado. Siempre ha peleado por lo mejor y si me da la oportunidad, no me lo pensé dos veces.

-¿Cómo es Murillo en el campo?

-Un jugador tranquilo, con carácter fuerte cuando se necesita. Serio, me gusta jugar el balón, siempre bien posicionado, hacer coberturas, rápido... Más que hablar aquí debería hacerlo en el campo.

-¿Y fuera del terreno de juego?

-Como ve usted ahora, tranquilo. A pesar de mi corta edad soy bastante maduro para afrontar todo tipo de situaciones y eso en el día a día me ayuda.

-Salió con 18 años de Colombia ¿evolucionó muy rápido?

-Muchas veces cuando te vas de casa a tan temprana edad, eso te ayuda a valorar las cosas que un día no valoraste y dar gracias a Dios por todo lo que te pone en tu camino. En definitiva, a coger experiencia que es lo que se necesita para el fútbol.

-¿Qué piensa cuando ve que se pagan 222 millones por un jugador?

-Son temas que a lo mejor se tienen que tocar desde otro punto de vista. Aterra un poco sí. Pero tal y como están las cosas, puede pasar de todo.

-¿Qué jugador le marcó más?

-Thiago Silva.

-Un paisano suyo pasó a la historia por hacerle tocamientos a Michel antes de un saque de esquina.

-En Colombia se tomó eso con mucha gracia.

-Debe marcar este domingo a Benzema. ¿Estudia a sus rivales?

-Me gusta analizar y ver al rival al que me enfrento. Benzema tiene unas cualidades especiales y por algo es quien es.

-¿Qué le ha llamado la atención de su entrenador?

-La intensidad de los entrenamientos.

-¿Puede llegar a agotar?

-Habrá días que uno se levanta con el pie izquierdo que no quieres saber nada de nadie pero hay que verlo del lado bueno.

-¿Qué le han dicho de la afición del Valencia?

-Es exigente. Es un gran club y ha hecho historia y eso siempre es suficiente motivo para la exigencia.

-Hace dos convocatorias que no va a la selección, ¿espera darle un giro a la situación?

-Espero que cambia, eso ocurrió por el momento que estaba pasando en el Inter. La continuidad y la confianza me pueden ayudar. Para mí volver a la selección sería algo especial.