El PSG eleva a 22 millones el precio de la opción de compra por Krychowiak El polaco es una de las opciones que más gustan a Marcelino para el mediocentro pero el club no está dispuesto a llegar a esas cantidades Jueves, 3 agosto 2017

valencia. La negociación para firmar a Grzegorz Krychowiak continúa pese a que el Paris Saint Germain está forzando para sacar un buen pellizco por el polaco. Tanto Krychowiak como Geoffrey Kondogbia son dos futbolistas que Marcelino considera de primer nivel para cubrir la posición de '6' pero ambos son difíciles de concretar por las cantidades que demandan PSG e Inter de Milán respectivamente.

La dificultad de avanzar en la operación con Kondogbia y aunque el Valencia aún no lo descarta, hizo que el conjunto blanquinegro avanzara en su interés por Krychowiak, que no cuenta para Unai Emery y está deseando salir de Francia para regresar al fútbol español. El centrocampista se marchó del Sevilla el verano pasado al PSG, que pagó treinta millones de euros por él. Sin embargo, Krychowiak sólo ha jugado 19 partidos (11 de Liga) e incluso bajó al filial por sus desencuentros con Emery. Se da por hecha su salida del PSG, que no está dispuesto a regalar al jugador polaco.

Según recogían ayer 'France Football' y 'l'Équipe', el club parísino exige 22 de millones de euros por la opción de compra. El PSG acepta que Krychowiak llegue cedido ahora a Mestalla, pero esa opción de compra sería obligatoria y el Valencia tendría que pagar 22 millones en el verano de 2018. El club de Mestalla quiere al jugador pero no puede alcanzar esa cantidad. Pese a su poca participación en el PSG, Krychowiak brilló en el Sevilla y ha sido internacional en 45 ocasiones. Marcelino cree que el polaco puede actuar en la posición de mediocentro defensivo, justo por detrás de Parejo y Soler, aunque sabe el técnico que será difícil convencer al PSG para rebajar las cantidades que demanda.