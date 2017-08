Valencia CF | Cristiano Ronaldo: «Me asocié con Lim para tener mi futuro garantizado» Cristiano Ronaldo. / afp photo En su declaración en el Juzgado de Pozuelo de Alarcón, el portugués detalla su relación con el dueño del Valencia y defiende a Mendes T. CALERO/EFE Viernes, 4 agosto 2017, 02:05

valencia. Durante su declaración en el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón, Cristiano Ronaldo detalló su relación con el dueño del Valencia, Peter Lim, y defendió a su representante, socio y amigo Jorge Mendes. El 31 de julio, Ronaldo respondió las cuestiones ante la Juez Mónica Gómez Ferrer, la fiscal, el abogado del Estado y los abogados del despacho Baker&McKenzie -José María Alonso y Jesús Santos- como investigado por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros.

En un extracto de la declaración, Ronaldo explica por qué en 2015 decidió transferir sus derechos de imagen a Mint Media, propiedad de Peter Lim. «En la temporada 2014/2015 cedo mis derechos a Peter Lim. La vida de un futbolista tiene riesgo. Aseguro mi futuro. Me fío de ellos. Cobro por anticipado por si pasa algo con mi vida deportiva. Tenía 30 años. Nuestra carrera tiene riesgos. Por eso me asocié con Peter, para tener mi futuro garantizado», detalló el futbolista del Real Madrid. Cabe recordar que el supuesto fraude fiscal cometido por Ronaldo se cometió entre 2011 y 2014, antes de que Lim se hiciera con los derechos de imagen de la estrella portuguesa.

En la declaración, Ronaldo defiende a Jorge Mendes, su representante y además, íntimo amigo de Lim. «Jorge es como yo, no sabe de impuestos. Jorge es el padrino de mis hijos, es la persona en la que más confío, es honesto y no tiene maldad ninguna», aseguró. En ese sentido, Ronaldo dijo que en 2014 decidió pagar por consejo de sus asesores: «A mí me dijeron mis asesores que tenía que pagar en 2014. Me dicen los especialistas, al hacer las cuentas, que en 2014 pagué incluso más de lo que debía. Todos mis asesores, el propio Manchester, el Real Madrid me dicen que yo no he hecho nada mal, que las he hecho con buenas intenciones, que no tengo la culpa de nada. De verdad, yo no sé qué hago aquí».

Sobre la creación de un supuesto entramado para evadir impuestos, Ronaldo se dirigió a la fiscal: «Señora, le miro a los ojos y le digo la verdad. Si le estoy mintiendo, llámeme aquí otra vez y póngame otra penalización. Yo tributé siempre, siempre. En Inglaterra y en España. Y siempre tributaré».