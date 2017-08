Valencia CF | «Creo que al final vamos a formar un buen equipo» Marcelino saluda a la afición durante los actos de presentación. / manuel molines El técnico explica que no empleó a Orellana «porque ya conoce su situación» y asegura que cuenta con Cancelo: «Me gustaría que se quedara» Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 12 agosto 2017, 01:37

A Marcelino García Toral no le pareció que el Atalanta fuera mejor que su Valencia ayer: «Desde mi punto de vista por muchos momentos lo igualamos e incluso superamos. Tuvimos más ocasiones que ellos y nos faltó acierto pero estoy satisfecho con el juego».

El entrenador blanquinegro cree que la faceta goleadora del equipo mejorará: «Si entre Zaza, Mina o Rodrigo no marcan quince goles esta temporada estamos fastidiados», bromeó. «Veremos lo que sucede pero hemos generado ocasiones y me preocuparía que no lo hubiésemos hecho. Siempre hemos dicho que lo importante era crear el equipo desde atrás y en ese camino estamos».

El Valencia no pudo terminar con la portería a cero a causa de dos errores en jugada de estrategia, algo que espera corregir el técnico: «Los goles a balón parado son situaciones evitables, nos sirve para ver dónde incidir más». Una vez más, Marcelino comentó que está tranquilo respecto al mercado de fichajes: «No me preocupa no tener jugadores hasta el día 31, me incomoda lo justo. Vengo manifestando en todas mis comparecencias que lo que realmente me preocupa es después, creo que al final vamos a formar un buen equipo». El técnico asturiano hizo referencia al trabajo de Cancelo, quien no le sorprendió ayer: «Me gustaría que se quedara con nosotros». El que no lo hizo porque ni siquiera tuvo minutos fue Orellana, con quien Marcelino no cuenta: «Ya sabe su situación, yo no sé exactamente en cuál se encuentra él respecto a su salida».

Marcelino no dudó en confesar que no le gusta que le silben a sus futbolistas «porque ellos son los que dejan a un equipo arriba o abajo de la tabla». Y explicó: «Ellos son los que nos van a llevar donde queremos. Siempre rinden más con el apoyo de su gente. No somos quién para valorar tampoco lo que hace la afición porque es soberana pero hoy -por ayer- ha estado muy bien».