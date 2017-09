La comisión para los actos del centenario ya está en marcha Viernes, 29 septiembre 2017, 00:17

Aunque las prioridades esenciales en el día a día del Valencia pasan por volver a la estabilidad deportiva que lleve a su vez, por el aumento de ingresos, a la económica, el club está obligado a no perder de vista las fechas del calendario. La más importante, por su simbolismo, es la que comenzará dentro de quince meses, y no es otra que la celebración del centenario de la entidad en 2019. El director general anunció ayer que ya la maquinaria ya ha comenzado a trabajar, con la creación de una comisión donde se están poniendo encima de la mesa las primera ideas para dotar esos doce meses de actos de celebración. Eso sí, Alemany confirmó que hasta que el Valencia no tenga la totalidad del proyecto diseñado no se hará público, para evitar especulaciones con el remanente. Lo que sí que está confirmado es que no se podrá disputar ningún partido en el nuevo estadio, como era la intención antes de ejecutar el proceso de venta. En el centenario podría cumplirse, si no se reanudan antes, una década de la obra del nuevo campo parada.