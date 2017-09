Carboni: «Veo el derbi bastante igualado, son equipos con un estilo muy parejo» Amadeo Carboni, en una foto de archivo. / Jesús Montañana El italiano habla del derbi para LAS PROVINCIAS a poco menos de 24 horas para que se dispute el partido en el Ciutat de València ALBERTO MORENO Valencia Viernes, 15 septiembre 2017, 18:32

Amedeo Carboni es siempre amable. El que fuera lateral izquierdo del Valencia sigue disfrutando del fútbol aunque también está metido en el mundo de la empresa. Está mañana pasó por la Fonteta para presentar la reforma interior de la cancha de Valencia Basket junto a la empresa de la remodelación, de la que es socio. Sigue hablando de fútbol con mucha sensatez, ve cambios en el Valencia actual al igual que percibe como "igualado" el choque que medirá mañana (13:00 horas) a los dos equipos de la ciudad en Orriols.

- ¿Cómo ve al Valencia esta temporada?

Ha empezado bien. Yo no iría más allá porque sólo llevamos tres jornas de Liga, es el inicio de la temporada. Pero sí que tiene buena sensaciones y que da buena impresión, la de un equipo que está bien colocado en el campo, que tacticamente está ordenado y defiende muy bien. En general ahora está dando buenas sensaciones.

- ¿Qué cambio ha notado en el equipo?

El principal cambio que le veo es que el equipo nunca baja los brazos y defiende con disciplina. Creo que es muy importante que el equipo esté bien atrás, muy compacto y con una buena colocación en el terreno de juego.

- ¿Qué sensaciones le despierta el derbi de mañana?

Veo el partido muy igualado, no tanto por los cinco puntos que lleva cada uno en la clasificación, si no porque son bastante parecidos cómo equipo. Tienen el mismo estilo en el campo: defienden bien, son bastante disciplinados tácticamente y se nota que cada jugador sabe los movimientos que tiene que hacer, sea con el balón y sin él, que es lo importante.

- ¿Cómo recuerda aquellos partidos?

Bueno, quizá cuando se jugaban los derbis de nuestra época digamos que teníamos un poco más de ventaja. Nosotros no es que fuéramos mejor equipo, pero sin duda teníamos más volumen. No mejores porque para mi todos los jugadores son nuy buenos. Ese volumen nos daba quizá una cierta ventaja que muchas veces en el campo no se notaba aunque ganáramos porque los derbis siempre han sido muy peleados.

- ¿Cree que tienen algún parecido las figuras de Marcelino y Rafa Benítez?

Creo que cada entrenador tiene su estilo propio. Cada uno tiene características diferentes, una forma de hablar distinta y una manera de ver el fútbol. Si que veo importante el aspecto de que los jugadores están bien atentos y concentrados, algo que se nota en el campo.