Cancelo: «El Inter es un paso adelante en mi carrera» Cancelo posa como nuevo jugador del Inter. / Inter de Milán El club italiano oficializa su cesión con opción de compra mientras que en Mestalla lo consideran un activo «patrimonial y deportivo» del Valencia ALBERTO MORENO Miércoles, 23 agosto 2017, 00:35

valencia. «Vengo a un club histórico del fútbol europeo», estas fueron las primeras palabras de Joao Cancelo después de que ayer su nuevo club, el Inter de Milán, hiciera oficial su cesión hasta el 30 de junio de 2018 con una opción de compra no obligatoria entre 35 y 40 millones de euros. «El Inter es un paso adelante en mi carrera, espero ganar un titulo este año» declaró el internacional portugués que ayer ya se ejercitó junto a sus nuevos compañeros en las instalaciones del club 'neroazzurri'. Se cumple así el deseo del lateral, que desde hace varios meses tenía la cabeza fuera del vestuario de Mestalla. Algo que confirmó Mateo Alemany el pasado lunes, «nos hemos encontrado una situación, que por una serie de circunstancias, el futbolista tenía el deseo manifestado en los últimos meses de abandonar la entidad y tener la posibilidad de hacer una ruptura provisional en su relación con el Valencia para jugar en otro lado», una circunstancia que aprovechó el club blanquinegro para poder finiquitar satisfactoriamente las operaciones de Murillo y Kondogbia que tenia encarriladas con los milaneses. La circunstancial salida de Cancelo es algo que entendió el club, que sigue lo sigue viendo como «un activo importante de nuestra estructura deportiva y patrimonial».

Los cuatro años de contrato que le restan a Cancelo con el Valencia y la llegada de Marcelino García Toral al banquillo hicieron que la situación cambiara para que, tanto el club como el jugador, no quisieran desligar sus caminos de forma definitiva con un traspaso. De ahí nace que Cancelo se marche a Milán en forma de cesión sin una opción de compra obligatoria para el Inter. «Vista la evolución de las últimas semanas, yo no descartaría que si el jugador no se queda en el Inter volviese aquí. Al final él entendió que las cosas estaban cambiando y que podía estar bien aquí. Para Cancelo es un momento de limpieza en su cabeza en cuanto a la relación con el club. Si vuelve de otra manera puede ser y es un jugador importante para nosotros», explicó el director general del Valencia.