Baloncesto | Valencia Basket

Calendario del Valencia Basket en la Liga Endesa 2017/18

Cartel de la primera jornada de la Liga Endesa 2017/18
Cartel de la primera jornada de la Liga Endesa 2017/18 / @ACBCOM

El conjunto taronja abrirá la temporada en la pista del Real Betis el 30 de septiembre o 1 de agosto

LAS PROVINCIASValencia

El Valencia Basket arrancará la competición, tras la modificación del calendario, en la pista del Real Betis el 30 de septiembre o 1 de agosto.

CALENDARIO LIGA ENDESA 2017/18

Jornada 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):

REAL MADRID - MORABANC ANDORRA

HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET

MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - VALENCIA BASKET CLUB

FC BARCELONA LASSA - BASKONIA

UCAM MURCIA CB - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*

* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.

Jornada 2 (4 y 5 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

GIPUZKOA BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB

Jornada 3 (7 y 8 octubre 2017):

REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Jornada 4 (14 y 15 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID

UNICAJA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO

RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada 5 (21 y 22 octubre 2017):

REAL MADRID - UNICAJA

BASKONIA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONTAKIT FUENLABRADA

Jornada 6 (28 y 29 octubre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET

Jornada 7 (4 y 5 noviembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

UNICAJA - BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada 8 (11 y 12 noviembre 2017):

REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA

BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

GIPUZKOA BASKET - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE

Jornada 9 (18 y 19 noviembre 2017):

HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - BASKONIA

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

TECNYCONTA ZARAGOZA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

Jornada 11 (9 y 10 diciembre 2017):

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA

GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONBUS OBRADOIRO

Jornada 12 (16 y 17 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA

Jornada 13 (23 diciembre 2017):

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*

BASKONIA - REAL MADRID *

GIPUZKOA BASKET - FC BARCELONA LASSA*

TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE

* Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 entre el 2 y 3 de enero de 2018.

Jornada 14 (30 y 31 diciembre 2017):

VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - BASKONIA

RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET

Jornada 15 (6 y 7 enero 2018):

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - FC BARCELONA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada 16 (13 y 14 enero 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET

SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA

Jornada 17 (21 enero 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA

BASKONIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB

Jornada 18 (27 y 28 enero 2018):

REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET

FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - GIPUZKOA BASKET

Jornada 19 (3 y 4 febrero 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - FC BARCELONA LASSA

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO

Jornada 20 (10 y 11 febrero 2018):

REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - UNICAJA

FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET

MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

Jornada 21 (3 y 4 marzo 2018):

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB

TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA

Jornada 22 (10 y11 marzo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET

UNICAJA - GIPUZKOA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA

FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MORABANC ANDORRA

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada23 (17 y 18 marzo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE

BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID

SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA

GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada 24 (24 y 25 marzo 2018):

BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET

Jornada 25 (31 marzo y 1 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB

FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES

MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA

RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UNICAJA - REAL MADRID

GIPUZKOA BASKET - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO

Jornada 26 (7 y 8 abril 2018):

REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

BASKONIA - MORABANC ANDORRA

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Jornada 27 (11 y 12 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

FC BARCELONA LASSA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

Jornada 28 (14 y 15 abril 2018):

BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

UNICAJA - FC BARCELONA LASSA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET

GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - SAN PABLO BURGOS

Jornada 29 (21 y 22 abril 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA

REAL MADRID - BASKONIA

FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET

UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - HERBALIFE GRAN CANARIA

RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES

Jornada 30 (28 y 29 abril 2018):

BASKONIA - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA

Jornada 31 (5 y 6 mayo 2018):

REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET

FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - BASKONIA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE

SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA

Jornada 32 (12 y 13 mayo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA

MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA

Jornada 33 (19 y 20 mayo 2018):

VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA

REAL MADRID - REAL BETIS ENERGÍA PLUS

BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - MORABANC ANDORRA

RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA

Jornada 34 (24 mayo 2018):

FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET

REAL BETIS ENERGÍA PLUS - IBEROSTAR TENERIFE

Temas

Valencia Basket, Bilbao Basket, Baskonia, Unicaja, Fiba, Acb, Baloncesto

Lo + leído

Top 50

Noticias relacionadas

Fotos

Vídeos