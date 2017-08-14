Calendario del Valencia Basket en la Liga Endesa 2017/18

El Valencia Basket arrancará la competición, tras la modificación del calendario, en la pista del Real Betis el 30 de septiembre o 1 de agosto.
Jornada 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET
MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - VALENCIA BASKET CLUB
FC BARCELONA LASSA - BASKONIA
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*
* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.
Jornada 2 (4 y 5 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
GIPUZKOA BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB
Jornada 3 (7 y 8 octubre 2017):
REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - RETABET BILBAO BASKET
MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
Jornada 4 (14 y 15 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID
UNICAJA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO
RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 5 (21 y 22 octubre 2017):
REAL MADRID - UNICAJA
BASKONIA - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONTAKIT FUENLABRADA
Jornada 6 (28 y 29 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET
Jornada 7 (4 y 5 noviembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
UNICAJA - BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 8 (11 y 12 noviembre 2017):
REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA
BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
GIPUZKOA BASKET - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
Jornada 9 (18 y 19 noviembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS
IBEROSTAR TENERIFE - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
TECNYCONTA ZARAGOZA - FC BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
Jornada 11 (9 y 10 diciembre 2017):
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET
FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB
TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA
GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA
MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MONBUS OBRADOIRO
Jornada 12 (16 y 17 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
Jornada 13 (23 diciembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*
BASKONIA - REAL MADRID *
GIPUZKOA BASKET - FC BARCELONA LASSA*
TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE
* Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 entre el 2 y 3 de enero de 2018.
Jornada 14 (30 y 31 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - BASKONIA
RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET
Jornada 15 (6 y 7 enero 2018):
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - FC BARCELONA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 16 (13 y 14 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET
SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA
FC BARCELONA LASSA - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
Jornada 17 (21 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA
BASKONIA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB
Jornada 18 (27 y 28 enero 2018):
REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET
FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - GIPUZKOA BASKET
Jornada 19 (3 y 4 febrero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
BASKONIA - FC BARCELONA LASSA
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
Jornada 20 (10 y 11 febrero 2018):
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA - UNICAJA
FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
Jornada 21 (3 y 4 marzo 2018):
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB
TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
Jornada 22 (10 y11 marzo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - GIPUZKOA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA
FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - MORABANC ANDORRA
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada23 (17 y 18 marzo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
RETABET BILBAO BASKET - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 24 (24 y 25 marzo 2018):
BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET
Jornada 25 (31 marzo y 1 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB
FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
UNICAJA - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
Jornada 26 (7 y 8 abril 2018):
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA - MORABANC ANDORRA
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
Jornada 27 (11 y 12 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA
REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
FC BARCELONA LASSA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
Jornada 28 (14 y 15 abril 2018):
BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
UNICAJA - FC BARCELONA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET
GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - SAN PABLO BURGOS
Jornada 29 (21 y 22 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA
REAL MADRID - BASKONIA
FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET
UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
Jornada 30 (28 y 29 abril 2018):
BASKONIA - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA
Jornada 31 (5 y 6 mayo 2018):
REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA
UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - BASKONIA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE
SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA
Jornada 32 (12 y 13 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
Jornada 33 (19 y 20 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA
REAL MADRID - REAL BETIS ENERGÍA PLUS
BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
Jornada 34 (24 mayo 2018):
FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET
REAL BETIS ENERGÍA PLUS - IBEROSTAR TENERIFE