«Cuando te dan un bofetón de estos te hace daño»

«Cuando te dan un bofetón de estos, es lógico que te haga daño». Blas Madrigal, presidente de la Agrupación de Peñas, no ocultaba su malestar con el Valencia. «Nos sentimos mal, no han obrado nada bien desde el punto de vista del peñista, del accionista y del abonado. A nosotros nos dijeron que había que ir a Mónaco, que teníamos que ayudar en Albacete, en Murcia... y les demostramos que estábamos ahí para ayudar. Trabajamos para el peñista y siempre pensando en nuestro club, esto es la Agrupación de Peñas no la Agrupación del Valencia». Este colectivo tiene pendiente, por cierto, la firma del convenio que suele establecer con el club y que para Madrigal no debe suponer un gran problema. «Estamos retocándolo por parte de ambas partes, pero siempre bajo el diálogo. Lo que está claro es que no se puede trabajar de esta manera. No nos avisaron, nos enteramos a través del comunicado. Tenemos que sentarnos otra vez a hablar porque no puede volver a ocurrir esto nunca más». Para el presidente de la Agrupación, «no sé el tipo de consecuencias que esto puede acarrear. Desde luego, lo que tendría que preguntarse el Valencia es ¿cuántos de esos que han ido a hacer cola son de verdad accionistas? ¿cuántos socios? ¿cuántos peñistas? ¿son de los que habitualmente van a Mestalla?».