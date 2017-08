El PSG bloquea a Guedes Guedes, de espaldas, charla con Dani Alves ayer en el entrenamiento del PSG. / reuters La operación entre el Valencia y el club galo por el atacante está cerrada a expensas de que los franceses le encuentren sustituto En París firmarán un recambio antes de liberar al portugués ALBERTO MORENO VALENCIA. Jueves, 24 agosto 2017, 01:46

La llegada de Guedes al Valencia espera a que desde París le encuentren un sustituto. El aterrizaje de Guedes en Manises parecía inminente a principios de esta semana después de que ambos clubes acordaran la cesión del joven atacante al Valencia.

Gonçalo Guedes llegará a Mestalla. Estando todo listo por parte de las dos entidades, en el club blanquinegro ven el bloqueo del PSG como una circunstancia y no como un impedimento para firmar al futbolista. Se espera que la incorporación del ex de Benfica llegue lo antes posible, sobre todo con las miras puestas en el encuentro del próximo domingo ante el Madrid en el Bernabéu -en el que no estará Sergio Ramos por sanción tras ser expulsado en Riazor- para complementar un once en el que ya no está Cancelo para la posición de extremo. Precisamente para ocupar esa demarcación llega Guedes, que puede desenvolverse en varias posiciones del frente de ataque. Pese a que su lugar natural en el campo es la banda derecha, también puede actuar por el centro o a banda cambiada, por lo que Marcelino tendría una buena pieza para conformar un ataque que acompañe a Zaza y a Rodrigo en campo rival.

Si no, su debut tendría que esperar al partido del 9 de septiembre en Mestalla ante el Atlético de Madrid, cuando ya se haya cerrado definitivamente el mercado, en un encuentro que se perderá Griezmann, al que le han caído dos partidos por su insulto al arbitro el pasado fin de semana en Girona.

El retraso de la llegada del portugués se debe a que desde París no quieren dejarlo ir hasta tener de forma oficial un recambio dentro de la plantilla. Por ese motivo, el portugués sigue enrolado al completo en la disciplina de Unai Emery completando día a día las sesiones de entrenamiento. Uno de los futbolistas que puede permitir finalmente que Guedes llegue a Mestalla lo antes posible es Mbappé, delantero que desde la capital francesa llevan intentando firmar desde hace algunas semanas.

El nombre de Parejo

Desde Barcelona apuntaban en la tarde de ayer a un posible contacto desde el Camp Nou por Dani Parejo. El centrocampista de Coslada es pieza clave para Marcelino, que le ha dado confianza y galones -devolviéndole el brazalete para ser primer capitán- desde su llegada el pasado mes de junio. Es cierto que fue con Valverde, actual inquilino del banquillo blaugrana, Parejo alcanzó su mejor nivel en el Valencia durante la media temporada que trabajaron juntos en 2013. La opción de que Parejo acabe en el Barcelona se antoja difícil ya que, a estas alturas de mercado, en Mestalla tendrían poco margen para sustituirlo y en Barcelona parecen más centrados en cerrar otras operaciones. En el Camp Nou descartan la operación Parejo..