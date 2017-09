Alesanco: «A mí vinieron a buscarme. Quiero que me expliquen los motivos de mi despido» El exdirector afirma que junto a Alemany y Marcelino hacían un trío excelente y que el asturiano fue su apuesta desde el principio LOURDES MARTÍ VALENCIA Viernes, 22 septiembre 2017, 14:47

José Ramón Alesanco se ha visto sorprendido esta mañana al ser despedido fulminantemente por Anil Murthy, en una situación que no entiende: “Las vacaciones serán más largas de lo que pensaba. El lunes hablaremos del contrato. Quiero que me expliquen los motivos. Cuando estás tan comprometido sabe mal que se lleguen a estas situaciones”. El exdirector deportivo del club blanquinegro ha explicado en unas declaraciones a Radio Marca Valencia que su relación con Mateo Alemany y Marcelino son “excelentes”: “Habíamos hecho un trío excelente y estábamos todos implicados yo estaba en la foto pero nadie decía que salía. Mis competencias eran muchas y variadas y siempre me doy al cien por cien”.

Más información El Valencia CF despide a Alesanco

Alesanco ha criticado el hecho de que se le eligiera a él y posteriormente llegara la figura de Alemany: “Se nombró a un director general después de mí y eso suele ocurrir al revés. Pero el club estaba en un momento delicado y yo siempre quise ayudar. Ese no fue un error mío, mis competencias eran muchas y variadas, insisto, no voy a decir nada más sobre aquella situación”.

El exdirector deportivo desmintió rotundamente que la primera fricción entre Alemany y él fuera el técnico escogido: “. Setién era uno de los entrenador que estaba en la lista y yo trabajé con varios, algún día explicaremos todo y saldrá a la luz pero hay momentos en los que no se puede contar todo”.

“Los que están alrededor saben que he trabajado. A mí que unos digan que esto o lo otro da igual, internamente es muy diferente. Mi trabajo no ha tenido mucha luz hacia fuera pero no me importa", ha repetido muy molesto.

El vasco ha recordado que fue el Valencia el que solicitó sus servicios: “Yo estaba muy tranquilo celebrando los Reyes y me llamaron porque pasó lo de Suso, vinieron a buscarme y por el Valencia yo haría lo que haga falta, luego fui interino y finalmente apostaron por mí”.