Alesanco, un director deportivo circunstancial José Ramón Alesanco, a la izquierda, durante la presentación de Gabriel Paulista y Murillo. / manuel molines Mateo Alemany ha asumido el protagonismo en los fichajes, ya que viajó a Italia para encauzar con el Inter los de Murillo y Kondogbia El vasco fue el único alto ejecutivo ausente en la comida con Lim M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 21 agosto 2017, 01:03

¿Cuál es el papel de José Ramón Alesanco en el Valencia? Buena pregunta. El organigrama proclama que ostenta el cargo de director deportivo, pero los hechos ponen en duda que realmente esté ejerciendo como tal. El técnico vasco no ha asumido un papel protagonista en ninguno de los fichajes realizados hasta ahora, a pesar de que el club se haya esforzado en que salga en la foto de los actos de presentación. Sin embargo, no deja de ser significativa su ausencia en otra instantánea: la de la comida con Peter Lim. Alesanco no estuvo en el almuerzo con el propietario, que tuvo lugar poco después de la presentación de Murillo y Gabriel. Al acto también asistió el presidente del club, Anil Murthy.

Peter Lim comió el sábado con los altos ejecutivos que están en el día a día del club cuya mayoría accionarial posee. Estaba el propio Murthy, el director general, Mateo Alemany, el entrenador, Marcelino García Toral, y el consejero y exfutbolista Juan Cruz Sol. El Valencia difundió una fotografía del encuentro en el que se terminó de perfilar la estrategia para la semana y media que resta de mercado de verano. Y en esa reunión no estaba el director deportivo blanquinegro.

Peter Lim se marchó de Valencia e hizo escala en París. El PSG, tras el multimillonario fichaje de Neymar, ha de dar salidas para maquillar su fair play finaciero. Es una baza a favor para pescar a Gonçalo Guedes. El magnate de Singapur se ha desplazado a Francia acompañado por Anil Murthy.

La estrategia para abordar este fichaje es otro de los asuntos que se tratarían en la comida del sábado. Como lo que le falta a la plantilla tras las llegadas de Murillo y Gabriel, así como la de Kondogbia si nada se tuerce a última hora. En estas operaciones, Mateo Alemany ha asumido un papel protagonista.

Las salidas de Diego Alves y Ryan para darle la portería a Neto fue una petición expresa de Marcelino, y la incorporación de Maksimovic la negoció García Pitarch en invierno. En todas las presentaciones estaba José Ramón Alesanco, que salió en la foto como director deportivo circunstancial, sin soltar prenda. Quizás no tenía nada que decir.