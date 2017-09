Aimar: «Fue un momento maravilloso, reflejo de los años que viví aquí»

valencia. El exfutbolista argentino Pablo Aimar, que militó en el Valencia de 2001 a 2006, aseguró que el recibimiento que le tributó el sábado la grada de Mestalla fue «un momento maravilloso» que reflejó los años que vivió en Valencia. Aimar fue ovacionado por la afición, que le dedicó cánticos y aplausos en reconocimiento a su trayectoria en el club valencianista, con el que conquistó dos títulos de Liga (2002 y 2004), una Copa de la UEFA (2004) y una Supercopa de Europa (2004).

«Fue espectacular, una muestra de cariño muy grande. Me voy con la sensación de haber vivido un momento maravilloso. No esperaba un recibimiento con tanto cariño», declaró Aimar a la televisión oficial del Valencia. El presidente, Anil Murthy, le entregó una camiseta con el dorsal «21» que lució en su etapa como futbolista valencianista y el jugador presenció un vídeo con alguna de sus mejores jugadas en su etapa valencianista. «Valencia significa tanto para mí que hasta tengo dos hijos valencianos. Lo que me demostró la gente fue el reflejo de lo que años que viví aquí», dijo Aimar, quien recordó todo lo vivido en su etapa como blanquinegro: «Fue muchísimo lo que conseguimos teniendo en cuenta a los gigantes del fútbol de españa con los que competimos durante esos años».

Del Valencia actual comentó que ve un equipo que puede estar «más arriba este año» y que Marcelino García Toral es un entrenador que «sabe cómo jugar con este equipo». Desde la distancia, Aimar siempre mostró su apoyo en los últimos años, donde la trayectoria del equipo fue más decepcionante. Respecto a si hay algún jugador similar a él en la actual plantilla del Valencia, el argentino no dudó en señalar a dos de los futbolistas con más calidad del equipo. «Carlos Soler cuando se mete para adentro, o Parejo, aunque quizá juega un poco más atrás», puntualizó recordando que el Valencia de Marcelino juega con otro dibujo.