«Le he ahorrado dinero al Valencia» «Soy un profesional, lo que pasa es que luego no ponían mi nombre en la foto», señala el hasta ayer máximo responsable del área de fichajes

Alesanco apuraba ayer en la ciudad deportiva de Paterna sus últimas horas como director deportivo.

-¿Por qué le han despedido?

-No lo sé. Esta mañana (por ayer) me ha llegado la carta y espero que el lunes me expliquen los motivos.

-¿Se sentía participe del proyecto?

-Cien por cien. Soy un profesional. Lo que pasa es que luego no ponían mi nombre en la foto. Que si estoy serio, que si no. No entendí esa histeria hacia mí. En la dirección deportiva hemos hecho un trabajo fenomenal.

-Podría haber sido usted el que hubiera salido a reivindicar su trabajo en el club.

-Yo no debo pedir explicaciones. Sólo trabajar. Y luego se nombró un portavoz del club (Mateu Alemany). Yo siempre he estado tranquilo con mi trabajo.

-¿Su relación con Mateo Alemany y Marcelino era buena?

-Todo se ha hecho desde el consenso. Las llegadas de los jugadores. Hay cosas que no trascienden pero yo he estado en muchos viajes para ir a por jugadores. Lo que pasa es que igual iba por otro lado y no se sabía. Además, el primero que habló con Marcelino para venir fui yo. Estaba arriba del todo en la lista para ser entrenador.

-¿Es cierto que puso encima de la mesa de Marcelino una veintena de fichajes y no vino ninguno?

-Eso no es así. Hay siempre muchas opciones, se ponen encima de la mesa, se habla y se consensúa. Además del tema deportivo hay otros asuntos, como el económico.

-¿Le molestaron las reuniones en pleno proceso de fichajes de Alemany con Eugenio Botas, el representante de Marcelino?

-No. Es normal que el director general hable con un montón de representantes.

-¿Teme por el futuro de Vicente y el resto de su equipo?

-No, son buenos trabajadores. Vicente es muy válido para ese cargo.

-A usted lo llamaron tras la dimisión de García Pitarch. Empezó como interino, después fue ratificado y ahora despedido. Todo en nueve meses.

-Yo estaba muy tranquilo en la Academia de Paterna. El club me necesitó cuando se fue el anterior director deportivo y estuve a su disposición. Ahora quiero saber por qué me despiden.

-¿Qué legado deja?

-El Mestalla ha sido ocatvo una temporada y ha estado a punto de subir a Segunda. Además, varios jugadores han subido al primer equipo desde la cantera. Puedo decir que le he ahorrado dinero al Valencia.