El adiós de Sivera, una de las perlas de la cantera Alesanco, Penev y Mateo, ayer en la presentación del entrenador. / irene marsilla El club traspasa al portero al Alavés con opción de recompraPenev no descarta entrenar en Primera en un futuro en su presentación como técnico del Mestalla LOURDES MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 19 julio 2017, 01:40

Uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Valencia, el guardián de la portería del Mestalla que rozó el ascenso a Segunda, se marcha en busca de minutos. Antonio Sivera está a un paso de fichar por el Alavés aunque el club blanquinegro, consciente del futuro del de Xàbia, se niega a que el adiós sea definitivo y ha incluido una opción de recompra.

El guardameta de 20 años no quiere frenar su crecimiento y ayer por la tarde dejaba solos en Paterna a sus hasta ahora compañeros Neto y Jaume Doménech para poner rumbo a Vitoria. Allí, donde recalará por una cifra superior al millón de euros, también tendrá que ganarse un puesto ante Pacheco, quien fue fijo a las órdenes de Pellegrino pero cuyo papel puede cambiar con la llegada de Luis Zubeldia.

Mientras Sivera recogía sus pertenencias, el resto de jugadores seguía ejercitándose en Paterna, eso sí, más relajados que en los últimos días. Santi Mina volvió a trabajar aparte, además de Vinícius, por las molestias que arrastra en su pierna derecha desde su estancia en Évian.

Por la mañana, el protagonista fue Lubo Penev. El nuevo entrenador del filial demostró en su primer día en Paterna ganas de trabajar, objetivos claros y que no se anda con rodeos. El que fuera ídolo del valencianismo a principios de los 90 mostró que ese cariño es recíproco: «No todos los extranjeros pueden decir que están en casa cuando están fuera pero yo lo siento. Estoy muy ilusionado».

Hace una semana se empezó a cerrar un acuerdo que lleva implícito un objetivo muy claro: «Preparar a los futbolistas para el primer equipo. Lucharemos por ganar el máximo número de partidos pero sin olvidar que la tarea fundamental es subir jugadores a la primera plantilla». Para ello es indispensable tener una relación fluida con Marcelino, con quien ya tuvo la oportunidad de hablar el lunes: «Va a haber contacto continuo con él sin ningún tipo de problema, todos los jugadores que se pidan para subir van a hacerlo. Intentaremos adaptarnos cuanto antes al primer equipo». A un mes de que arranque la temporada, Penev pide calma para poder tomar algunas decisiones: «Debemos conocer primero a los jugadores que tenemos para trabajar de la manera adecuada y una vez conozcamos sus virtudes elegiremos cómo jugar». Entre bajas, rescisiones, futbolistas que no han renovado y los que han subido al primer equipo, son más de quince los futbolistas que ya no estarán esta temporada en el Mestalla. Entre las llegadas, el entrenador búlgaro entiende que se deben incorporar a algunos con más de 23 años: «Hay que tener unos cuantos veteranos para poder llevar en determinados momentos el peso del equipo». Horas más tarde, su premisa empezaba a cumplirse con la llegada de Miki Muñoz. El Lleida hacía oficial el traspaso del centrocampista al Mestalla.

Desde su primera etapa ahora, Penev ha visto un crecimiento «lógico» del club: «Es normal que cada vez vaya a mejor, no puedes quedarte siempre como estás». Con esa mentalidad ambiciosa reconoce que aunque ahora está «centrado en el Mestalla», es lógico pensar en escalar posiciones en un futuro: «Es mi primer trabajo en España y la gente me va a conocer, no descarto entrenar algún día en Primera».