Abdennour se va como uno de los fichajes más ruinosos Santi Mina y Marcelino se dirigen al campo para entrenar, en la sesión de este martes. / damián torres El central deja plantado al Zenit y se va cedido al Marsella, después de haber costado al Valencia hace dos años 22 millones de euros C. V. Miércoles, 30 agosto 2017, 00:37

valencia. Ha sido tan ruinoso jugando como torpón en su despedida. Aymen Abdennour dejó ayer de pertenecer al Valencia, algo por lo que el club llevaba suspirando desde hace muchos meses y que se ha resuelto como se temía: significando una de las peores inversiones que ha hecho la entidad en su historia. Al disgusto que puede suponer recordar lo fácil que fue ficharlo hace dos años por 22 millones y prácticamente regalarlo ahora, se le añade la desmañada fórmula que escogió el defensa central para formalizar su adiós. A Abdennour no se le ocurrió otra cosa que utilizar a media tarde de ayer una red social para publicar una carta y avanzar así su desvinculación con el club de Mestalla, dejando en fuera de juego a los clubes que todavía tramitaban el papeleo.

No se va al Zenit como parecía cantado hace algunas semanas y como el Valencia prácticamente daba por hecho. Hasta pasó la revisión médica con el equipo ruso. Al final, Abdennour se ha salido con la suya: ha hecho padecer más de la cuenta a unos y a otros, pero vuelve a la liga francesa, en concreto cedido dos años (uno más otro condicionado) al Marsella del que es director deportivo Andoni Zubizarreta. Tenía contrato como valencianista hasta 2020 y percibía un sueldo neto algo superior a los dos millones de euros, a los que había que sumar cada temporada esos casi 4,5 millones de euros de amortización. Un suma importante si se tiene en cuenta que además de exasperar con su juego a Mestalla (que se tomó casi a risa algunas de sus voluntariosas actuaciones) el Valencia firmó el año pasado dos centrales más (Garay y Mangala) y que este verano ha vuelto a traer otros dos (Murillo y Gabriel Paulista).

Abdennour jugó la temporada pasada 13 partidos de Liga y otro de Copa, casi la mitad de los que lo hizo el primer ejercicio: 22 partidos de Liga, 4 de Champions, 1 de Europa League y 2 de Copa del Rey.

La carta de despedida de Abdennour colgada en las redes sociales no tiene ningún desperdicio. Desde el momento en que no cita los nombres de los dirigentes hasta el hecho de inventarse el cargo de vicepresidente para no se sabe muy bien quién. «Hoy mi aventura con el Valencia termina para empezar un nuevo reto. Me gustaría dar las gracias a todos, presidente, vicepresidente, personal técnico y médicos. Y a todas las personas que he conocido».

Abdennour, un personaje solitario en el vestuario, se refirió a sus excompañeros y a los aficionados: «Los voy a echar de menos. He pasado 2 temporadas muy buenas... quiero dar gracias a los aficionados por su lealtad y sus mensajes alentadores. Son increíbles. Nunca los olvidaré. Estoy orgulloso de haber vestido esta camiseta».